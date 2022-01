Ex-governador de Alagoas, Téo Vilela, do PSDB histórico, declara voto em Lula

Na avaliação do ex-governador de Alagoas, o PSDB vai sucumbir junto com João Dória após as eleições edit

247 - Ex-presidente do PSDB durante o mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-governador Teotônio Vilela, revelou a amigos sua insatisfação com os rumos da legenda, principalmente com o domínio do governador João Doria, de São Paulo. Ele manifestou ainda que vai votar em Lula para presidente. A informação é do site É assim.

Segundo o site, na avaliação de Vilela, o PSDB vai sucumbir junto com João Dória após as eleições e o ex-governador está preocupado com a caminhada de Rodrigo Cunha (PSDB) para o governo de Alagoas, considerando que lhe falta o apoio de um grupo mais amplo para atingir o objetivo.

"Por isso mesmo, Téo Vilela, segundo declarações de uma fonte do ninho tucano, aconselha Rodrigo Cunha a mudar de partido", destaca a reportagem, informando que a proposta é que Cunha se mude para o PSB, partido que discute uma aliança nacional do o PT.

Segundo a fonte citada pelo site, o PSB é o partido da primeira hora para formar a federação partidária com o PT, mais o PCdoB e o PV e Rodrigo Cunha teria, na avaliação de Vilela, um grupo muito mais forte para disputar o Palácio Zumbi dos Palmares, pois estaria aliado ao candidato a presidente da República apontado nas pesquisas como o nome mais forte para chegar ao Planalto.

