Ex-líder do PL gasta R$ 1,2 milhão em gráficas de fachada

O deputado Wellington Roberto apresentou notas fiscais que tinham o mesmo endereço. O parlamentar é um dos líderes do centrão e nomeou parente no governo edit

247 - O deputado federal Wellington Roberto (PL-PB), líder do partido na Câmara até fevereiro, recebeu da Casa R$ 1,2 milhão pelo reembolso com gastos de contratação de duas gráficas de fachada. O parlamentar apresentou notas fiscais que tinham o mesmo endereço, um prédio na região central de Brasília. No local há um escritório compartilhado por outras empresas, e atendentes afirmaram desconhecer as atividades das gráficas Ellite e Eco Serviços Gráficos. A única referência a uma delas é uma placa na porta do coworking. Os telefones comerciais indicados nos documentos fiscais também não funcionaram.

Um dos líderes do Centrão, o parlamentar é homem de confiança do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. No governo Bolsonaro, Roberto emplacou sua mulher, Deborah Roberto, como diretora de Saúde Ambiental na Fundação Nacional de Saúde. Também apadrinhou a nomeação de Garigham Amarante Pinto para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o deputado justificou que a despesa foi para autopromoção de sua atividade no Congresso Nacional. O valor sai da cota parlamentar destinada a bancar gastos dos parlamentares com o exercício do mandato.

As notas fiscais que o deputado apresentou à Câmara, com o pedido de reembolso, registram que os pagamentos para as duas gráficas foram feitos em dinheiro vivo.

Em uma delas, Roberto gastou R$ 933,1 mil ao longo deste mandato - a cifra representa 72% do R$ 1,2 milhão que ele consumiu para divulgar seu trabalho parlamentar. À outra gráfica, pagou R$ 358,3 mil no período.

