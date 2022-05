Ex-vice-prefeito de Olinda, do PT, é agredido por vizinho bolsonarista

Apoie o 247

247 - O ex-vice-prefeito de Olinda (PE) Paulo Valença (PT) foi agredido nesta terça-feira (17) por um vizinho bolsonarista no município de Paulista (PE), onde vive atualmente. O petista levou três pontos para fechar o corte aberto em sua cabeça. Ele afirmou que agressor "odeia petista".

Relatos enviados a familiares e a amigos informaram que o vizinho, identificado como Alberto, estava dedetizando seu apartamento e orientou o trabalhador a dedetizar um jardim e um local onde há poço de água, mas não informou previamente os outros moradores do prédio. Valença teria se queixado e o vizinho respondido com violência brutal.

De acordo com fotos postadas nas redes sociais, o ex-vice-prefeito sofreu ferimentos na cabeça, no ombro e nos braços. Ele desmaiou com as agressões. O vizinho tentou atirar uma pedra contra ele quando estava desacordado no chão. Segundo Valença, o trabalhador da dedetização, identificado como Mateus, foi quem impediu o novo golpe.

O ex-vice-prefeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e atendido na emergência do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (SASSEPE). O petista levou três pontos para fechar o corte aberto em sua cabeça.

