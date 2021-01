Fernando Mineiro, do PT, deve assumir vaga na Câmara após TRE-RN indeferir candidatura

Justiça Eleitoral anulou os votos de Kericlis Alves Ribeiro, conhecido como Kerinho, nas eleições de 2018. Com retotalização dos votos, Fernando Mineiro (PT) deve assumir vaga de Beto Rosado (PP) na Câmara Federal edit

247 - A bancada do PT na Câmara deve ganhar mais um deputado. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) indeferiu nesta sexta-feira (22) o registro de candidatura de Kericlis Alves Ribeiro, conhecido como Kerinho, nas eleições de 2018.

Com a decisão, por 3 votos a 2, a votação recebida por Kerinho em 2018 foi anulada. Com a retotalização dos votos, o deputdo Beto Rosado (PP), que era da mesma coligação de Kerinho, deve perder o cargo e Fernando Mineiro (PT) assume a cadeira na Câmara Federal. Ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota, a defesa de Mineiro disse que o TRE "manteve seu histórico de defesa da legalidade e do Direito. Respeitou o que foi decidido pelo TSE e restabeleceu a vontade soberana da população potiguar sobre sua representação na Câmara dos Deputados. O RN elegeu Fernando Mineiro como Deputado em 2018 e o erro de sistema de informática agora foi devidamente corrigido".

A maioria da corte do TRE-RN entendeu que Kerinho não se desincompatibilizou de um cargo comissionado dentro de período vedado para pretensos candidatos.

