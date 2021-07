Filho de Lula apresentará queixa-crime contra Amado Batista

De acordo com a ação, Fábio Luís Lula da Silva "sempre se manteve alheio aos holofotes da política, construindo carreira como empresário no segmento de games". O cantor Amado Batista acusou Lulinha e o seu pai, o ex-presidente Lula, de envolvimento com corrupção. A defesa não descarta ingressar com ações de indenização por danos morais edit

247 - O empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Lula, apresentará, nesta segunda-feira (5), ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) uma queixa-crime por injúria contra o cantor Amado Batista. Em entrevista ao programa "Frente a Frente", transmitido pela Rede Nordeste de Rádio, o artista afirmou que tanto Lula quanto seus filhos praticaram roubo durante os governos do PT. As informações foram publicadas pela coluna de Mônica Bergamo.

De acordo com a ação, "[Fábio Luís] Sempre se manteve alheio aos holofotes da política, construindo carreira como empresário no segmento de games, mesmo que, vez ou outra, se visse diante dos desafios que a exposição política de seu pai lhe trazia".

A defesa do empresário, liderada pelo advogado Fábio Tofic Simantob e integrada pelos advogados Marco Aurélio de Carvalho e Mariana Tranchesi Ortiz, não descarta ingressar com ações de indenização por danos morais. "Amado Batista, com ausência completa de civilidade, ofendeu a dignidade e o decoro de Fábio Luís. Deve, pois, responder pelas mentiras que veiculou, civil e criminalmente", afirma Marco Aurélio de Carvalho.

Durante a entrevista, o apresentador Magno Martins, o cantor disse que Lula e os filhos "roubaram pra caramba". "Existem pessoas que eram pobres antes do comunismo aqui, antes da esquerda, e que estão milionários hoje". O jornalista questionou se o ex-presidente Lula se encaixava na condição descrita pelo cantor. “Com certeza. Tanto ele quanto os filhos dele, né?".

