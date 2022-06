Filho de Marcelo Queiroga atua como intermediário de pedidos de recursos, relatam prefeitos

Antônio Cristovão Neto, o Queiroguinha (PL), levou três governantes municipais à sede do Ministério da Saúde, em Brasília (DF), para uma reunião com o ministro Marcelo Queiroga edit

Apoie o 247

ICL

247 - Filho do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o estudante de medicina Antônio Cristovão Neto, conhecido como Queiroguinha (PL), intermediou algumas demandas de cidades da Paraíba, estado onde ele é pré-candidato a deputado federal. De acordo com reportagem do jornal O Globo, publicada nesta quarta-feira (8), na semana passada, Queiroguinha levou três governantes municipais à sede do Ministério da Saúde, em Brasília (DF), para uma reunião com o ministro Marcelo Queiroga. O grupo saiu de lá com R$ 1,250 milhão previstos para suas cidades.

Um dos participantes do encontro, que ocorreu na noite da quinta-feira (2) passada e não constou na agenda do ministro, foi o prefeito de São José da Lagoa Tapada, no sertão paraibano, Cláudio Antônio Marques, o Coloral (PSDB).

O chefe do Executivo municipal pediu ao ministério dinheiro para a compra de equipamentos como aparelhos de raio-X e de ultrassonografia, além da construção de um laboratório na cidade. "Sou amigo do Queiroguinha. Ele convidou para ir lá (na sede do Ministério da Saúde) e eu fui", disse Coloral, que afirmou ter garantido R$ 1 milhão para sua cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o prefeito, os pedidos foram imediatamente cadastrados no sistema da pasta e estão em fase de análise da área técnica do Fundo Nacional de Saúde (FNS), fase que antecede a transferência para a conta da prefeitura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro da Saúde afirmou, por meio de sua assessoria, "respeitar integralmente a lei eleitoral" e que "todas as demandas de investimentos passam por rigorosa análise da área técnica responsável".

O titular da pasta não respondeu após ser questionado pelo jornal fluminense se havia conflito de interesse em receber prefeitos por intermédio do seu filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro que participou do encontro com o ministro foi o prefeito de Marizópolis, Lucas Gonçalves Braga (PSDB). Três dias após o encontro, a pasta incluiu em seu sistema a previsão de destinar R$ 250 mil ao fundo municipal de saúde da cidade.

O prefeito de Marizópolis, cidade de 6,6 mil habitantes da Paraíba, disse que o encontro com Queiroga foi "só para tirar uma foto". "A gente estava jantando com Queiroguinha. Aí pedimos a ele para tirar uma foto com o pai dele. Ele nos levou até lá", disse.

Quem também esteve na reunião, a convite de Queiroguinha, foi o prefeito de Vista Serrana, Sergio de Levi (MDB), que já declarou apoio à pré-candidatura do filho do ministro. O prefeito negou que essa aliança política tenha relação com a liberação de dinheiro pelo Ministério da Saúde. "Ele me procurou e eu declarei apoio a ele. Vamos apoiar o Queiroguinha. O meu grupo aqui vota onde eu pedir. A gente faz política assim, fazendo por todo mundo para, na hora que precisar, a gente estar junto", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE