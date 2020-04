Flávio Dino sobre a cloroquina: no MA são médicos que receitam remédios e não políticos

"Aqui no Maranhão, os médicos decidem sobre quais remédios os doentes de coronavírus devem tomar. Portanto, é mais um delírio politizar o debate sobre cloroquina", afirmou governador do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB). Jair Bolsonaro tem defendido que é possível curar a doença com o remédio hidroxicloroquina, medicamento ainda sem comprovação científica edit

247 - O governador do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB), afirmou que no seu estado "os médicos decidem sobre quais remédios os doentes de coronavírus devem tomar". O Brasil tem pelo menos 11,4 mil confirmações e 495 mortes provocadas pela covid-19.

"Aqui no Maranhão, os médicos decidem sobre quais remédios os doentes de coronavírus devem tomar. Portanto, é mais um delírio politizar o debate sobre cloroquina. É tema técnico, não ideológico", disse.

Jair Bolsonaro tem defendido que é possível curar a doença com o remédio hidroxicloroquina. O medicamento que está sendo testado, mas sem comprovação científica, de acordo com Luiz Vicente Rizzo, diretor de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, que coordena estudos com 70 hospitais e 1.360 pacientes submetidos ao tratamento.

