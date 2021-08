Gleisi manifesta apoio a ingresso de Ricardo Coutinho no PT da Paraíba

Brasil de Fato - A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann afirmou na segunda-feira (2), que deseja a filiação de Ricardo Coutinho, na legenda na Paraíba. No último sábado (31), alguns setores petistas fizeram uma reunião e manifestaram o descontentamento com a provável vinda do ex-governador para o partido.

"Ricardo é um grande companheiro e o partido é grato por tudo que ele fez nos piores momentos do partido, sobretudo durante o golpe na presidenta Dilma e durante a prisão de Lula, e que, portanto receber Ricardo e outros integrantes do PSB da Paraíba, no PT, é muito importante para o partido", disse Gleisi.

"Eu soube que muitos companheiros do PSB, gostariam de vir para o PT e quando nós estivemos conversando com o ex-governador Ricardo Coutinho, junto com o Presidente Lula, indagamos isso a ele e ele de fato falou que existe essa vontade. Perguntamos se ele também estaria disposto, ele disse que sim, e a nossa posição, tanto a minha como a do Presidente Lula, é de acolhida. Ricardo é um grande companheiro. Isso não quer dizer que estejam definidas as posições que nós vamos tomar em relação à 2022, mas ter Ricardo no PT, com certeza, é muito importante para nós. Então nossa posição é favorável, obviamente que nós vamos dialogar com os companheiros da Paraíba sobre isso, mas acho que seria uma coisa importante para o PT, ter Ricardo Coutinho nas nossas fileiras", declarou.

PUBLICIDADE

Manifesto de apoio à filiação

Na noite da segunda (2), o PT da Paraíba publicou um Manifesto de apoio à filiação de Ricardo Coutinho, Cida Ramos, Estela Bezerra, Jeová Campos e Márcia Lucena à legenda.

PUBLICIDADE

Em nota, 113 integrantes do PT da paraíba afirmaram que "principal liderança da esquerda paraibana, Ricardo realizou governos históricos à frente da prefeitura de João Pessoa e do governo do Estado e foi um aliado leal e proativo nos bons e maus momentos do PT, notadamente no golpe do impeachment contra a presidenta Dilma e na perseguição e prisão do presidente Lula" e explicam que" apesar da manifestação de alguns grupos que compõem a direção partidária na Paraíba contra essas filiações, utilizando-se de argumentos vazios que fazem coro aos ataques da direita, a maioria da base partidária é a favor da entrada de Ricardo Coutinho ao PT, pois entendemos que ele e os(as) demais companheiros e companheiras do PSB que o acompanham são nossos parceiros(as) de longa data no apoio às causas e projetos que defendemos para a Paraíba e o país".

Clique aqui e confira o manifesto na íntegra.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.