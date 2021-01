Governador do Rio elogia atuação de Wellington Dias e diz que "olhou para todos os estados"

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro,afirmou que o governador do Piauí , Wrllington Dias, agiu "como um verdadeiro líder que é, olhando para nossa nação, com todo respeito e carinho que tem pelo estado dele, mas olhando a gente como nação" edit

247 - A atuação do governador do Piauí, Wellington Dias (PT) no enfrentamento à pandemia foi destacada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), durante o evento que marcou o início da distribuição das vacinas contra a Covid-19 para os estados. O elogio foi após Castro “Invadir” a gravação que estava sendo feita por Dias no depósito onde os imunizantes estão estocados.

“Estamos aqui nos depósitos em que estão sendo feitas as distribuições de vacinas que vão chegar a todas as regiões do Brasil, vacinas que também são destinadas ao Estado do Piauí...”, disse Dias antes de ser interrompido.

“Sou Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Entrei de surpresa aqui no vídeo do governador para parabenizar também a ajuda aos outros estados que ele tem feito, olhando como um verdadeiro líder que é, olhando para nossa nação, com todo respeito e carinho que tem pelo estado dele, mas olhando a gente como nação. Não podia deixar aqui de fazer esta surpresa e parabenizar o governador”, disse.

A reunião simbólica para a entrega das vacinas foi realizada na manhã desta segunda-feira (18), um dia após a Agência Nacional de Vigilância sanitária autorizar o uso emergencial da CoronaVac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantão, e da Vacina de Oxford, do laboratório Astrazeneca/Ficoruz.

Participaram do encontro os governadores do Amapá, Waldez Góes (PDT); Ceará, Camilo Santana (PT); Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); Mato Grosso, Mauro Mendes, (DEM); Pará, Helder Barbalho (MDB); Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD); Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT); Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL); e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM).

