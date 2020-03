Governadores do Nordeste pedem ajuda à China para combater o coronavírus

Em ofício assinado pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), os governadores lembram que a China “acaba de viver um problema semelhante, do qual saiu vitoriosos por meio de uma guerra do povo contra o vírus”, e pedem apoio com envio de materiais médicos, insumos e equipamentos edit

247 - Em meio a uma crise diplomática criada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, por seu ataques contra o governo chinês, o consórcio do Nordeste, que reúne governadores da região, pediu ajuda à embaixada da China para combater o coronavírus no país.

Em ofício assinado pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), os governadores pedem ajuda do governo chinês, “que acaba de viver um problema semelhante, do qual saiu vitoriosos por meio de uma guerra do povo contra o vírus”, com apoio no envio de materiais médicos, insumos e equipamentos, em especial, com leitos de UTI e de respiradores.

“Colocamo-nos à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários e queremos, desde já, reafirmar nossa admiração pela forma como o povo chinês enfrenta a epidemia e pela imensa amizade que une nossos povos”, conclui o documento.

Confira a íntegra do documento:

"Nós, governadores do #ConsórcioNordeste, oficializamos ao Embaixador Chinês Yang Wanming um importante pedido de ajuda para o combate ao novo coronavírus no #Nordeste. Eles passaram por um momento semelhante ao que estamos vivendo agora e conseguiram enfrentar com sucesso a #COVID19. Sempre respeitamos o povo chinês e passamos a admirá-los ainda mais após ver como eles enfrentaram esse momento difícil. Estamos à disposição para estreitar os laços entre nossos povos. O cuidado com nossa população é a prioridade. Todos juntos contra o coronavírus. Vamos vencer!

Rui Costa

Governador da Bahia