Governo do Ceará pede suspensão de edital de concessão do Parque Nacional de Jericoacoara

247 - O governador do Ceará, Elmano de Freitas, enviou ofício nesta terça-feira (10) à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, solicitando a suspensão do edital que prevê a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara à iniciativa privada. O documento foi publicado em dezembro do ano passado pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

"Da área total do parque, 6.150,29 hectares pertencem ao Governo do Ceará. O Estado realizou investimentos e ações nos últimos anos, buscando promover a preservação da área, o estímulo sustentável e o desenvolvimento socioeconômico da região, que é um dos principais cartões postais do país", afirmou o governador, que manteve contato com a ministra Marina Silva e técnicos do órgão para explicar a situação atual do parque.

O Governo do Ceará discutirá um modelo de gestão sustentável e que amplie ainda mais a capacidade turística e econômica do Parque Nacional de Jericoacoara, possibilitando a geração de emprego e renda à população cearense. "Jericoacoara é um patrimônio do povo cearense. Nossa intenção é de que a gestão do parque fique com o Estado", citou Elmano.

O ofício, enviado ao Ministério do Meio Ambiente pelo Governo do Estado, ressalta, ainda, a falta de diálogo e ausência de debate da gestão anterior do Governo Federal para a elaboração do edital de concessão do parque.

