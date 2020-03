Governo do Piauí irá avaliar resultado de medidas de confinamento

Governador Wellington Dias deverá se reunir com o Comitê de Organização de Emergência na próxima segunda-feira (30) para avaliar o resultado das medidas de contenção adotadas do estado até o momento contra a Covid-19 edit

247 - O governador do Piauí, Wellington Dias, informou nesta quinta-feira, 26, que não há decisão de reabrir o comércio do estado na próxima segunda-feira (30), em meio à pandemia do novo coronavírus.

Segundo informações do governo do Estado, está previsto para esta data é uma nova reunião com o Comitê de Organização de Emergência (COE) para avaliar o resultado das medidas de contenção adotadas até o momento e definir novas ações para os próximos 15 dias.

O decreto 18.902 de 23 de março, que suspende as atividades comerciais e de serviços no estado, continua vigente.

"Todas as medidas estão sendo tomadas e continuarão, até que a proliferação do vírus seja controlada e haja segurança para a saúde da população. Qualquer alteração nas medidas vigentes atualmente, serão discutidas e tomadas seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde", afirma o governo piauiense.