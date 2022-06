Guarda Municipal agride com socos, tapas e chutes menino de 14 anos no interior de Pernambuco (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um jovem de 14 anos foi espancado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Toritama, conhecida como “a capital do jeans”, no interior de Pernambuco, na última quinta-feira (23).

O garoto foi abordado como suspeito de ferir outro jovem na chamada “guerra de mosquitos” que, segundo o Blog do Bruno Muniz, consiste em uma 'brincadeira' de São João em que uns soltam fogos em direção a outros.

Imagens mostram os agentes dando chutes, tapas e socos na vítima.

Em nota, a Prefeitura de Toritama "informa que dois membros da Guarda Municipal foram afastados das suas funções em decorrência dos fatos ocorridos no dia 23/06. Eles terão todo o direito à defesa. Informamos ainda que as famílias das pessoas envolvidas no infeliz e reprovável acontecimentos estão recebendo apoio e atenção da prefeitura. Por fim, o governo municipal declara ter respeito aos integrantes da guarda municipal. Guarda essa que tem contribuído muito, em parceria com as policiais estaduais, para a segurança do município".

