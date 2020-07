“Guru espiritual” é denunciado por estupro durante terapias em Fortaleza

Segundo investigações do MP-CE, o estudante de filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC) Pedro Ícaro de Medeiros se apresentava como terapeuta e afirmava que as agressões levariam a um crescimento espiritual e pessoal dos participantes edit

247 - O Ministério Público do Ceará (MP-CE) investiga denúncias de estupro, estelionato e agressões praticados durante terapias espirituais pelo estudante de filosofia da Universidade Federal do Ceará (UFC) Pedro Ícaro de Medeiros, em Fortaleza.

De acordo com informações publicadas neste domingo (19) no programa Fantástico, da TV Globo, os abusos teriam ocorrido entre 2018 e o ano passado. As vítimas afirmaram que o jovem dizia que as agressões levariam a um crescimento espiritual e pessoal dos participantes. Ele se apresentava como líder espiritual da Comunidade Afago.

Um jovem disse que foi obrigado a ter relações sexuais com o guru. "Eu estava chorando, sangrando e eu esperava dele um pouco de humanidade. O que ele fez foi tirar minha blusa e colocar minha blusa na minha boca para que parasse de chorar e ele pudesse continuar", afirmou.

"Você era batizado com água no chuveiro da casa dele e se você fosse teimoso ou desobediente, ou qualquer uma dessas características rebeldes, né, era queimado com uma pedra quente atrás da nuca, no pescoço", contou outro jovem.

