Irmão de Eduardo Campos pede proteção a Moro alegando ser alvo de ameaças de morte

"Estarei protocolando, na data de hoje, requerimento perante o Ministro da Justiça comunicando os fatos de forma circunstanciada e pedindo as garantias de vida e as prerrogativas de testemunha juramentada não ser intimidada", disse o advogado Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos

O advogado Antônio Campos, tio do deputado João Campos e presidente da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), afirmou que irá solicitar proteção ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, por estar sofrendo ameaças de morte. Tonca, como é conhecido, é irmão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos e não quis revelar o autor das ameaças de que estaria sendo alvo.

"Estarei protocolando, na data de hoje, requerimento perante o Ministro da Justiça comunicando os fatos de forma circunstanciada e pedindo as garantias de vida e as prerrogativas de testemunha juramentada não ser intimidada" disse Antônio Campos por meio de nota.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, ele já havia sido ameaçado anteriormente e que voltaram a se intensificar após ele conceder uma entrevista ao veículo de comunicação onde relatou os desentendimentos com o sobrinho parlamentar e Renata Campos, viúva de Eduardo, além de ter sido ouvido em uma investigação do Ministério Público de Pernambuco sobre a administração do PSB no Estado.