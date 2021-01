João Campos contraria PSB, que apoia Baleia, e se reúne com Arthur Lira, candidato de Bolsonaro

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), se reuniu com o candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP). Dentro do PSB, Campos é um dos apoiadores do deputado dentro do seu partido edit

247 - O prefeito de Recife (PE), João Campos (PSB), se reuniu com o candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Dentro do PSB, Campos é um dos apoiadores do deputado dentro do seu partido.

A bancada, no entanto, participa do bloco ligado à Rodrigo Maia (DEM) em torno de Baleia Rossi (MDB), que conta com apoio de onze partidos (DEM, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, PV, PCdoB, MDB, PT, Rede e PSL - este último, rachado).

“Essa eleição não é de líder, não é de bloco, não é de presidente de partido, essa eleição é de deputados. E os deputados sabem, conhecem e querem a mudança do que hoje acontece na Câmara dos Deputados”, afirmou Campos.

