Juiz impede ex-governador da Paraíba de participar de jantar pela democracia em São Paulo

Por não se tratar de uma "necessidade", como uma complicação médica, o juiz Carlos Antônio Sarmento proibiu a ida do ex-governador Ricardo Coutinho a São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O gabinete do desembargador Ricardo Vital, da Justiça da Paraíba, proibiu o ex-governador Ricardo Coutinho de ir à São Paulo para participar do jantar organizado pelo grupo Prerrogativas, no último domingo (19), que reuniu o ex-presidente Lula e diversas lideranças democráticas.

Por não se tratar de uma "necessidade", como uma complicação médica, o juiz Carlos Antônio Sarmento proibiu a ida. Coutinho foi preso no âmbito da Operação Calvário em 2019. Sua esposa também foi convidada ao evento do Prerrô.

"O requerente não apresentou argumentos plausíveis e concretos aptos a justificar a flexibilização da cautelar fixada pela c. Corte Superior e a concessão da pretendida autorização. Em que pese os fins do Grupo Prerrogativas, o evento (jantar) é festivo, uma confraternização", escreve.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE