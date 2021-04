Lewandowski autoriza Ceará a importar vacina russa se Anvisa não decidir até o fim de abril

No dia 13 de abril, o ministro Lewandowski, do STF, já havia dado a mesma autorização para o governo do Maranhão, de Flávio Dino (PCdoB) edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta segunda-feira, 19, o governo do Ceará a importar doses da Sputnik V caso, até o fim do mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não decidir sobre a importação do imunizante.

A ação foi movida pelo governo cearense. O governador Camilo Santana (PT) tenta liberar a importação de 5,9 milhões de doses da vacina russa.

No dia 13 de abril, o ministro Lewandowski já havia dado a mesma autorização para o governo do Maranhão, de Flávio Dino (PCdoB).

