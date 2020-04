Líder em mortes do Nordeste, PE já tem 80% dos novos leitos de UTI ocupados

O secretário estadual de Saúde de Pernambuco, André Longo, afirmou ontem que 80% dos 118 novos leitos de UTI montados no estado para receber pacientes do novo coronavírus estão ocupados edit

247- O secretário estadual de Saúde de Pernambuco, André Longo, afirmou ontem que 80% dos 118 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) montados no estado para receber pacientes do novo coronavírus estão ocupados. A informação é do portal UOL.

Já nos novos 210 leitos de enfermaria, para casos menos graves, esse índice é menor: 43%. "Essa ocupação se refere às SRAG [Síndromes Respiratórias Aguda Grave], nem todos têm a confirmação de covid-19 no ato da internação. Temos SRAG com agentes diferentes do coronavírus como influenzas, H1N1, outras bactérias. No início, todos são tratados como SRAG até que se esclareça", declarou.

