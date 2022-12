Loja da Havan em Vitória da Conquista é atingida por incêndio (vídeos)

Em nota, a rede do empresário bolsonarista Luciano Hang informou que a loja estava fechada no momento do início do incêndio e que não há registro de feridos edit

247 - Uma loja da rede Havan, pertencente ao empresário bolsonarista Luciano Hang, foi atingida por um incêndio em Vitória da Conquista (BA) na manhã desta quarta-feira (28). Em nota, a empresa disse que a loja estava fechada no momento do início do incêndio e que não há registro de vítimas. A unidade no município baiano foi inaugurada em 2018.

"A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes", diz a nota da Havan, de acordo com o jornal Extra.

URGENTE.



Loja Havan em Vitória da Conquista-BA em chama,fogo assusta quem passa pela região. pic.twitter.com/2JE80EKK8p — Matheus (@theuoligom) December 28, 2022

Atenção: Incêndio na Loja da Havan em Vitória da Conquista, Bahia. pic.twitter.com/U0sp0FrBVE — Blog do Marcelo (@blogdomarcelo) December 28, 2022

URGENTE: Funcionários da Havan fogem de incêndio em loja de Vitória da Conquista, Bahia pic.twitter.com/sVEeSmEWtV — Blog do Marcelo (@blogdomarcelo) December 28, 2022





