"Lula é o mais preparado para unir o Brasil", diz Renan Filho

247 – O ex-governador de Alagoas, Renan Filho, do MDB, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque o vê como o nome mais capaz de reconciliar o Brasil e garantir a retomada do desenvolvimento. "Terceira via é o Lula. É o mais capaz de unir os brasileiros", disse ele.

Apontado por uma pesquisa recente Exata/OP como um dos governadores com melhor avaliação no País , Renan Filho falou sobre sua experiência de dois mandatos em Alagoas. "O vento era contrário e tivemos que remar mais forte. O Brasil tem hoje um PIB inferior ao de 2014, mas em Alagoas tivemos espaço para o planejamento. Alagoas é hoje um dos estados mais sólidos do País e com maior percentual de investimento público", diz ele.

Economista pela Universidade de Brasília, ele falou sobre sua visão econômica e sobre o papel do estado. "Não há investimento privado quando o investimento público está retraído", afirmou. "O teto de gastos é inexequível e já estourou. Mas o Brasil precisa de uma nova âncora fiscal", acrescentou.

O ex-governador também disse que o governo Bolsonaro é marcado pela incompetência e nunca quis trabalhar com os estados. Por isso mesmo, ele lembrou que Lula tem mais de 60% dos votos em Alagoas e defendeu o apoio nacional do MDB ao ex-presidente. "O MDB não tem candidatura competitiva neste momento", afirmou.

Em outro ponto da entrevista, ele também condenou o orçamento secreto comandado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). "O orçamento secreto corrompe completamente o parlamento", diz Renan Filho. "Ninguém sabe onde o dinheiro está sendo gasto e esta prática estimula a corrupção e destrói a política".

Sobre o futuro político, ele disse que espera construir canais de diálogo no parlamento. "Penso em ser um construtor de pontes no Senado Federal", afirmou.

