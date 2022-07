Lula é o principal cabo eleitoral na disputa pelo governo de Pernambuco, diz pesquisa Ipespe

Apoie o 247

Brasil de Fato - O ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o principal cabo eleitoral na disputa ao governo de Pernambuco. De acordo com a pesquisa Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), publicada nesta segunda-feira (4), 52% dos eleitores dizem que o apoio do petista aumenta as chances de votar em um candidato a governador.

Por outro lado, 48% dos eleitores pernambucanos acreditam que o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) para um candidato a governador diminui seus votos. Dos consultados, 14% acreditam que o presidente influenciaria o eleitor a votar no candidato. Quando a referência é Lula, 13% dos entrevistados apostam que o petista atrapalharia.

Para 33%, a presença de Lula não muda a disputa em Pernambuco. Este percentual sobe para 36% em relação a Bolsonaro. Entre os entrevistados, 3% não souberam ou não responderam se o apoio do presidente influenciaria o eleitor. O índice cai para 1% quando a referência é o petista.

Corrida estadual

O Ipespe também divulgou pesquisa que mostra as intenções de voto para o governo de Pernambuco. De acordo com o levantamento, Marília Arraes (SD) aparece na liderança isolada, com 29% das intenções de voto.

A segunda colocada, Raquel Lyra (PSDB), aparece com 13%, em empate técnico com Anderson Ferreira (PL), com 12%, Danilo Cabral (PSB), com 10%, e Miguel Coelho (UB), com 9%. Todos eles estão dentro dos limites da margem de erro, que é de 3,2%.

Os candidatos João Arnaldo (PSOL) e Wellington Carneiro (PTB) têm 1% cada. Esteves Jacinto (PRTB) e Jadilson Bombeiro (PMB) não chegaram a 1%. O pré-candidato Jones Manoel (PCB) não pontuou.

Votos brancos e nulos somaram 12%, enquanto 15% não quiseram ou não souberam responder.

A pesquisa foi realizada em parceria entre a Folha de Pernambuco e o IPESPE. Mil pessoas foram ouvidas em todo o estado, entre os dias 28 e 30 de junho. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) com a numeração PE-05934/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06505/2022.

