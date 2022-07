Lula em Fortaleza: esta eleição é a democracia contra o fascismo, o amor contra o ódio

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa neste sábado (30) da convenção do Partido dos Trabalhadores no Ceará, em um ato público em Fortaleza que oficializou as candidaturas do deputado Elmano de Freitas ao governo do Estado e do ex-governador Camilo Santana ao Senado.

Em seu discurso, Lula, que lidera a corrida à presidência contra Jair Bolsonaro (PL), afirmou que a eleição deste ano "não é comum." O que estará em jogo, segundo o ex-presidente, "é a democracia contra o fascismo, contra o autoritarismo. É a verdade contra a mentira. É um partido contra um governo. É o amor contra o ódio. É a solidariedade contra a discórdia."

"Nessa eleição a gente estará jogando o futuro de cada um de nós. Vamos estar jogando o futuro dos nossos pais e mães, dos nossos filhos e nossos adolescentes. É por isso que essas eleições são importantes e é por isso que estou de volta", afirmou o petista.

