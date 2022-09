Lula faz caminhada pelas ruas de Salvador e pede voto para Jerônimo na reta final da campanha

Caminhada teve início no Largo de Roma e acabou com a chegada de Lula na colina do Senhor do Bonfim. A Bahia tem disputa acirrada entre Jerônimo e ACM para governador edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou no início da tarde desta sexta-feira (30) de uma caminhada pelas ruas de Salvador (BA) como parte dos últimos atos de campanha antes das eleições no Brasil.

Na capital baiana, Lula percorreu as ruas da Península de Itapagipe, na Cidade Baixa, acompanhado pelo candidato do PT ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT). O governador Rui Costa (PT) e os senadores Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT) também participaram do ato.

A reta final da eleição na Bahia conta com uma arrancada do candidato Jeronimo Rodriguês sobre ACM Neto (União Brasil).

A caminhada teve início no Largo de Roma e acabou com a chegada de Lula na Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, no bairro do Bonfim. Após descer da caminhonete, Lula cumprimentou apoiadores e deixou o local sem falar com a imprensa.





Jerônimo ultrapassa ACM Neto em popularidade digital, diz levantamento Quaest

A três dias da eleição, o candidato do PT ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ultrapassou ACM Neto (UB) no Índice de Popularidade Digital (IPD). Criado pela Quaest, o índice vai de 0 a 100 e ajuda a medir a temperatura da corrida eleitoral.

De acordo com o levantamento publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, mostrou que Jerônimo vem numa tendência de crescimento no ranking desde o início de setembro, saltando de 52,39, no dia 1º, para 65,96 nesta terça (27), enquanto Neto fez o caminho inverso, passando de 63,81 para 46,51 no mesmo período.

Em terceiro aparece o ex-ministro João Roma (PL), candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL), com 8% das intenções de voto e 34,15 no IPD.

Os dados têm como base o movimento das pesquisas de intenção de voto. O levantamento é calculado por meio de um algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis de seis sites: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.