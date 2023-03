Lula inaugura primeiro complexo que integra geração de energias eólica e solar no país

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (22), do lançamento do Complexo Renovável Neoenergia, em Santa Luzia, interior da Paraíba. Este é a primeira usina no país que integra as fontes eólica e solar, para gerar energia limpa e renovável. O investimento chega a cerca de R$ 3 bilhões e o complexo ocupa área de 8,7 mil hectares nos municípios de Areia de Baraúnas, São José de Sabugi e São Mamede, além da própria cidade de Santa Luzia.

De acordo com a Neoenergia – subsidiária da espanhola Iberdrola no Brasil –, há projetos para implementar esse formato de empreendimento energético no Rio Grande do Norte, a partir dos parques eólicos já em operação naquele estado. A Neoenergia tem presença em 18 Estados e no Distrito Federal.

Segundo nota oficial, o Complexo Renovável Neoenergia inaugurado hoje tem capacidade de gerar energia de 0,6GW, o suficiente para abastecer 1,3 milhão de residências por ano. O empreendimento custou cerca de R$ 3,5 bilhões e criou cerca de 3.600 empregos diretos e indiretos.

Luz e força

Com a nova usina, o Brasil deverá subir um pouco mais alto entre os países com maior potência instalada acumulada da fonte solar fotovoltaica. O país encerrou 2022 com 24 gigawatts (GW) de potência operacional solar, resultado que o coloca na oitava colocação no ranking internacional, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Esta é a primeira vez que o país entra na lista dos dez maiores geradores desse tipo de energia no mundo. O setor atraiu mais de R$ 45,7 bilhões de novos investimentos em 2022, um aumento de 64% em relação a 2021. Os dados correspondem à somatória das grandes usinas solares e dos sistemas de geração própria de pequeno e médio portes, como instalações em telhados residenciais e fachadas de edifícios.

A oferta da chamada energia limpa, a que é gerada por fontes renováveis, registrou um forte aumento em 2022, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Somente as usinas eólicas e solares responderam, respectivamente, por 2.922,5 MW (megawatts) e 2.677,3 MW.

No período, o Brasil registrou um crescimento de 60% na capacidade instalada de energia solar. Só nos últimos meses, o ritmo de crescimento tem girado em torno 1 GW por mês, de acordo com dados da Aneel.

Lula no Nordeste

Lula não discursou na cerimônia de hoje na Paraíba. Ele estava acompanhado do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e da primeira-dama, Janja da Silva. Em seguida, Lula viajou ao Recife, para assinar um ato sobre homologação do acordo para divisão da responsabilidade pela administração da ilha de Fernando de Noronha entre o estado de Pernambuco e a União.

Mais tarde, também na capital pernambucana, a agenda do presidente prevê participação em cerimônia de relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e da recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.