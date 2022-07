Lula lidera em Pernambuco com 62% da preferência do eleitorado, diz Ipespe

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, contratada pela Folha de Pernambuco, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial em Pernambuco com 62% das intenções de votos. Jair Bolsonaro (PL) aparece em seguida com 20% da preferência do eleitorado. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) registra 5% das intenções de voto dos pernambucanos.

Segundo o Ipespe, o percentual registrado pelo pedetista é semelhante aos que não sabem em quem irão votar ou não responderam. índice também é um ponto inferior aos que disseram que não votarão em ninguém ou que irão anular ou votar em branco.

Ainda conforme o levantamento, André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil) aparecem empatados com 1%.Já Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia Pereira da Silva (PSTU), José Maria Eymael (Democracia Cristã) e Felipe D'Ávila (Novo) não alcançaram 1%. Os pré-candidatos Leonardo Péricles, Pablo Marçal e Sofia Manzano constavam na lista, mas não foram mencionados por nenhum dos entrevistados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 1.000 eleitores de Pernambuco presencialmente entre 28 e 30 de junho. O nível de confiança é de 95,45% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) sob o protocolo PE-05934/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06505/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE