Lula reafirma aliança com o PSB em Pernambuco: “meu candidato é Danilo Cabral”

247 - O ex-presidente Lula discursou em Garanhuns (PE), sua cidade natal, nesta quarta-feira, 19, em um ato que também contou com a presença do vice na chapa do petista, Geraldo Alckmin, o deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE) e a deputada estadual Teresa Leitão (PT).

Durante sua fala, o petista reiterou o apoio do PT à candidatura de Cabral ao governo de Pernambuco, conforme negociado com o PSB, que faz parte da frente ampla para derrotar o bolsonarismo nas eleições de outubro.

"Eu tenho candidato a governador em Pernambuco, que é o companheiro Danilo Cabral", declarou Lula. "Eu quero cumprir o compromisso com o PSB e quero que o PSB cumpra o compromisso com o PT. Senão não conseguimos criar base. Não precisamos torcer para o mesmo time, gostar da mesma praia… o que precisamos é gostar de gente, é gostar do ser humano e respeitar a diversidade".

Lula também falou sobre sua trajetória, e destacou a importância do combate à pobreza. "Não defendo a pobreza. Quero que todo mundo viva bem, ganhe bem, se vista bem e que tenha o que têm que ter. Por que uns podem ter tudo e outros não podem ter nada?", questionou.

