Mãe de Miguel responde a pedido de perdão de Sarí: 'não faria isso com o filho de uma amiga'

247 - A mãe do menino Miguel Otávio Santana, de 5 anos – que morreu após cair do 9º andar de um prédio em Recife quando estava sob os cuidados da empregadora –, Mirtes Renata Santana da Silva, comentou a carta escrita por Sarí Côrte Real e divulgada por seu advogados com um pedido de perdão à ex-funcionária.

Mirtes advertiu tomou conhecimento da carta por meio da imprensa. “Eu não recebi qualquer pedido de desculpas. A carta de perdão foi dirigida à imprensa, o que me fez pensar que eu não era destinatária, mas sim a opinião pública com a qual ela se preocupa por mera vaidade e por ser um ano de eleição”, disse.

A mãe do menino salientou que não será possível perdoar antes da “aplicação de uma pena“, pois, “antes disso, perdoar seria matar o Miguel novamente”.

“Após poucos dias é desumano cobrar perdão de uma mãe que perdeu o filho dessa forma tão desprezível”, enfatizou.

A carta escrita por Sarí foi divulgada no dia 5 de junho, três dias após Miguel falecer. “Sabemos que ela [Sarí] não trataria assim o filho de uma amiga. Ela agiu assim com o meu filho, como se ele tivesse menos valor, como se ele pudesse sofrer qualquer tipo de violência por ser ‘filho da empregada'”, continuou Mirtes, que trabalhava como empregada doméstica na casa de Sari.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.