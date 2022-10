Morre marido de Raquel Lyra, candidata ao governo de Pernambuco

Empresário Fernando Lucena se sentiu mal na residência do casal em Caruaru, no Agreste do estado, e morreu neste domingo (2) edit

247 - O marido da candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB), Fernando Lucena, morreu na manhã deste domingo (2) após ser vítima de um infarto. Ele se sentiu mal na residência do casal em Caruaru, no Agreste do estado. A informação foi confirmada pelo pai de Raquel e sogro de Fernando, o ex-governador João Lyra Neto.

"A família de Raquel Lyra informa, com profunda dor, que, na manhã deste domingo, 02, o empresário Fernando Lucena, marido de Raquel e pai de João e Fernando, faleceu, vítima de um mal súbito. Raquel Lyra e sua família agradecem as manifestações de solidariedade que vêm recebendo e contam com a compreensão de todos neste momento tão difícil", disse Lyra Neto.

Não há definição sobre como será a agenda da candidata neste domingo, que tem pela frente o dia de votação da campanha.

Lucena deixa Raquel e dois filhos do casamento com a tucana, João e Fernando.

