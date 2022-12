Marília Arraes é cotada para o Ministério do Turismo

Apoie o 247

247 - Políticos do Partido Solidariedade têm discutido com aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a hipótese de legenda ocupar um ministério no próximo governo e uma das ideias foi deixar a pasta do Turismo com a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE).

Dentro do PT, o nome da parlamentar é bem visto porque ela tem boa relação com Lula. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (8) pela CNN Brasil.

O PDT, do ex-presidenciável Ciro Gomes, é cotado para Cidades ou Previdência. Caso a primeira opção seja a escolhida, o nome favorito do partido é o do ex-prefeito de Niterói (RJ) Rodrigo Neves. Caso a Previdência seja escolhida, a opção considerada natural é a de Carlos Lupi, presidente nacional do partido.

