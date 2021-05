Médico que troca “likes” por receitas de "tratamento precoce" se vacina contra Covid-19 (vídeo)

O médico oftalmologista e deputado estadual, Albert Dickson (Pros) se vacinou contra o coronavírus nesta segunda-feira (17), na unidade montada no Shopping Via Direta, na zona sul de Natal (RN) edit

247 - O médico oftalmologista e deputado estadual, Albert Dickson (Pros), que em troca de “likes” e inscrição no seu canal no Youtube por receita de falso “tratamento precoce” para covid-19, se vacinou nesta segunda (17).

Reportagem da Mirella Lopes, do site Saiba Mais, revela que ele se vacinou contra o coronavírus nesta segunda-feira (17), na unidade montada no Shopping Via Direta, na zona sul de Natal (RN).

O médico também distribui receitas online sem falar com os pacientes, bastando apenas se inscrever no canal e, depois disso, enviar um print pelo seu WhatsApp.

“Como que vocês vão ter direito à consulta? Vocês vão se inscrever no nosso canal, ganhando uma etapa no atendimento. Vocês vão printar e mandar para o meu WhatsApp. Quando você mandar, você já vai começar a ter o acesso à consulta comigo”, diz ele em um vídeo publicado no Facebook no dia 7 de março. “O segredo é mandar o print”, afirma o médico.

Entre os medicamentos receitados por Albert Dickson, estão medicações sem eficácia científica comprovada, como um antiparasitário cuja a única eficácia atestada até agora é para o tratamento de vermes, piolhos e sarnas. O número de whatsApp por onde a receita é enviada, é divulgado ao final dos vídeos do médico, que também explica como ter acesso à consulta gratuitamente:

“Vocês vão se inscrever no nosso canal, ganhando uma etapa no atendimento. Vocês vão printar e mandar para o meu WhatsApp. Quando você mandar, você já vai começar a ter o acesso à consulta comigo. O segredo é mandar o print”, afirma Albert Dickson em um de seus vídeos. Em sua defesa, o médico disse que a inscrição no canal no youtube não é condição obrigatória para ter acesso à receita médica.

Ei, @AlbertDickson, tá tomando vacina? E a Ivermectina não tá funcionando? Qtos likes vc vai conseguir com esse vídeo sem camisa no seu canal? pic.twitter.com/uOJA4SLqwL — Starman ☭ (@LeoLibertino) May 17, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.