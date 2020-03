Mulher de 66 anos tem cura clínica do coronavírus em Pernambuco.

Governo de Pernambuco divulgou que uma mulher de 66 anos que contraiu o coronavírus na Europa e estava no cruzeiro atracado no Recife teve cura clínica detectada nesta sexta-feira (20) edit

Revista Fórum - O governo de Pernambuco divulgou que uma mulher de 66 anos que contraiu o coronavírus na Europa e estava no cruzeiro atracado no Recife teve cura clínica detectada nesta sexta-feira (20).

A mulher e o marido, de 77 anos, estão internados no Hospital Português, na capital pernambucana, junto com outros oito pacientes da doença, todos com quadro clíníco estáveis. No total, Pernambuco tem 31 casos confirmados do coronavírus.

Também nesta sexta-feira (21), passageiros a bordo do cruzeiro foram autorizados a desembarcarem, após mais de uma semana de isolamento devido a um caso do novo coronavírus no navio, informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A retirada das 605 pessoas do navio Silver Shadow, entre passageiros e tripulantes, vai ocorrer em cinco grupos, organizados conforme suas nacionalidades e os respectivos voos de retorno para seus países de origem.

