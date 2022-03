Mulher tenta despachar botijão de gás em voo de Recife a SP (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - No Aeroporto Internacional do Recife (PE), uma mulher tentou embarcar com um item inusitado: a passageira tentou despachar um botijão de gás no voo, na madrugada dessa quarta-feira (23/3).

O objeto estava envolto por uma espécie de plástico, além de uma caixa de papelão coberta de fita adesiva. O destino pretendido era o Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos).

A Gol Linhas Aéreas afirmou que o objetivo da passageira era encaminhar o objeto ao compartimento de cargas da aeronave. Um funcionário, porém, detectou a irregularidade e interrompeu o embarque.

