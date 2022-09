Na reta final da campanha, médicos e médicas cearenses lançam vídeo em apoio a Lula

Apoie o 247

247 - Dezenas de médicos e médicas cearenses lançam nesta sexta-feira (23) um vídeo em apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República, com um texto em que apresentam motivos para optar pelo petista. Integrantes do Coletivo Rebento/Médicos e Médicas em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS, que em julho haviam divulgado em nota pública o apoio a Lula e no começo de setembro lançaram vídeo cantando o clássico jingle de 1989, "Lula Lá", agora reforçam a manifestação através do novo vídeo, já disponível no YouTube do grupo.

“O Coletivo Rebento, formado por médicas e médicos do Ceará, expressa através do seu coral o seu apoio a Lula e a certeza de um País melhor para todos”, destacam os médicos no texto de apoio ao vídeo.

O coletivo mantém um coral e uma banda, manifestando-se de forma permanente também por meio da arte. O grupo também lançou um livro com relatos sobre o combate à pandemia de Covid-19 no Ceará e realizou inúmeras manifestações, nas ruas e nas redes, de denúncia sobre a falta de seriedade no combate à doença.

