Natália Bonavides: "Lula quer aproximar o jovem da política e do PT"

Em entrevista ao programa Foro de Moscow, transmitido pelo Youtube, a deputada do Rio Grande do Norte relata a conversa que teve sobre o tema com o ex-presidente, e também sobre a discussão de seu nome para disputar a Prefeitura de Natal edit

Por William Robson, para o 247 - Após a visita ao papa Francisco, o ex-presidente Lula voltou com a preocupação em inserir cada vez mais o jovem na política, para que atuem mais ativamente nas questões sociais. Esta revelação foi dada pelo próprio ex-presidente em encontro a portas fechadas com a deputada federal Natália Bonavides, a parlamentar mais jovem da bancada petista.

"Falamos muito sobre isso, de como aproximar o PT da juventude", explicou Natália, em entrevista ao "Foro de Moscow", programa transmitido do Rio Grande do Norte pelo Youtube. "Então, a reunião foi muito para traçarmos estas estratégias".

Natália é um dos nomes mais citados do partido para concorrer à Prefeitura de Natal nas próximas eleições. Também é um nome do qual o ex-presidente se agrada, segundo a parlamentar. "Eu levei a ele um pouco da minha visão, de como o nosso mandato também é importante neste momento e até mesmo no projeto de renovação do partido", comentou a deputada, que também é a única representante feminina da bancada federal do RN.

"Ele me falou muita coisa importante. Mas o diretório do partido vai começar agora com as conversas mais práticas quanto a isso. Depois da posse da nova diretoria e da constituição do grupo de trabalho, vamos ver o que PT vai decidir. O partido tem outros bons nomes também, mas estou muito lisonjeada e feliz", afirmou.

Natália ainda falou sobre a CPMI das Fake News e do seu papel na bancada feminina, que reagiu de forma incisiva contra os ataques à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, e das agressões de Hans River, ex-funcionário da empresa de marketing digital que fez disparos em massa durante as eleições de 2018.

O Foro de Moscow é um programa de análise política sobre os bastidores do Rio Grande do Norte e dos meios de comunicação e apresentado diariamente pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto pelo Youtube, no canal da Agência Moscow. O programa é transmitido de segunda-feira a sexta-feira, gravado durante as manhãs, com foco em atualidades e política, mas espera iniciar as transmissões ao vivo assim que alcançar o número mínimo de inscritos. "Foro de Moscow" também é transmitido pelo Spotify e pode ser acompanhado também pelo Instagram, pelo @agenciamoscow.

Assista à íntegra da entrevista: