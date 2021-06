Netinho, Zambelli e médico pró-cloroquina: bolsonaristas se encontram no “Fórum dos Conservadores da Bahia”, com 150 pessoas

O evento bolsonarista acontece no momento que a média diária de mortos pelo coronavírus gira em torno de 2 mil pessoas, com tendência de alta de 14% edit

247 - Os expoentes do bolsonarismo vão marcar presença no “1o Fórum dos Conservadores da Bahia”. O evento, que prevê reunir ao menos 150 pessoas em um auditório em Porto Seguro, tem participação confirmadas das deputadas federais Carla Zambelli, Bia Kicis e Aline Sleutjes. O cantor de axé Netinho também irá ao encontro, além do médico Alessandro Loyola, conhecido pela defesa do tratamento precoce contra a Covid-19. A informação é da jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

O evento acontece no momento em que a média diária de mortos pelo coronavírus gira em torno de 2 mil pessoas, com tendência de alta de 14%.

A jornalista ainda acrescenta que a organização do evento é do pastor evangélico e escritor Geraldo Márcio Soares, que destaca a “unidade da direita” como motivo do fórum. Geraldo Márcio é marido da médica Raissa Soares, secretária de Saúde de Porto Seguro e defensora da cloroquina e outros medicamentos sem eficácia para combater a Covid-19.

O evento seria em um hotel de luxo em Arraial D’Ajuda, que fica no distrito de Porto Seguro, mas teve que mudar de endereço, porque o local se recusou a abrigar o encontro. No momento, o organizador busca outro auditório para recebê-los.

