No Ceará, Moro evita críticas aos PMs amotinados: “são profissionais dedicados”

247 - Em Fortaleza para acompanhar a Lei da Garantia e da Ordem (GLO), que conta com o apoio das Forças Armadas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, evitou criticar os policiais militares amotinados no Ceará, chamando-os de “profissionais dedicados” e afirmando que está “tudo sob controle” nas ruas da capital.

Depois de sobrevoar as ruas de Fortaleza, Moro disse que, apesar de o Ceará ter registrado um aumento nos crimes violentos, “não há uma situação de absoluta desordem nas ruas”. Entre meia-noite de quarta-feira (19) e 23h59 de domingo (23), o estado registrou 147 assassinatos com a paralisação dos policiais.

O jornalista Henrique Araújo, do jornal O Povo, fez a seguinte avaliação sobre a visita do ministro ao Estado: “Sergio Moro veio ao Ceará, mas ficou devendo uma condenação explícita da paralisação de PMs. Jogou panos quentes. Foi mais bolsonarista que ministro do Estado”. Ele deu ao seu artigo o seguinte título: “No Ceará, Moro evita críticas aos policiais militares: ‘São profissionais dedicados’”.