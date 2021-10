No Piauí, Lula lidera com 63% dos votos para 2022

Apoie o 247

247 - A pesquisa PoderData, feita de 13 a 15 de outubro, apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 63% dos votos no Piauí, se o Brasil já estivesse em com a eleição em andamento. Jair Bolsonaro (sem partido) conseguiria 17% do eleitorado.

De acordo com o levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) alcançaria 9%, seguido pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 1%.

Ao todo, 4% votariam em outro candidato, 3% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo, e 3% não sabem como responder.

Na capital do Piauí, Teresina, Lula teria 51% das intenções de voto, contra 20% de Bolsonaro. No interior, o índice aumentaria: 67% do petista contra 16% do seu adversário.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData em parceria com a TV Antena 10 por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram entrevistadas 2 mil em 113 municípios do estado de 13 a 15 de outubro de 2021. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

