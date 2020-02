Número de assassinatos durante motim da PM no Ceará passa de 100

247 - O Ceará registrou ao menos 103 assassinatos desde o início da paralisação de parte dos policiais militares. De acordo com o último balanço oficial da Secretaria da Segurança Pública do Ceará, ocorreram 88 homicídios entre a quarta-feira (19) e a sexta-feira (21). Entre sábado (22) e a manhã deste domingo (23), houve ao menos mais 15, apontou um levantamento do G1 em delegacias e com policiais que atenderam às ocorrências.

As 103 mortes representam 63% das 164 registradas em todo o mês de fevereiro de 2019.

Homens encapuzados que se identificam como agentes de segurança do Ceará têm invadido quarteis e esvaziado pneus de veículos oficiais.

Os amotinados reivindicam aumento salarial.