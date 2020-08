Pai de Flávio Dino morre vítima do coronavírus

O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou suas redes sociais para comunicar o falecimento do pai Sálvio Dino, mais uma vítima do coronavírus edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou suas redes sociais para comunicar o falecimento do pai, mais uma vítima do coronavírus

O governador do Maranhão, Flávio Dino, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (24) para comunicar o falecimento do pai, Sálvio Dino Jesus de Castro e Costa, mais uma vítima do coronavírus.

“Não chores, meu filho;

Não chores, que a vida

É luta renhida:

Viver é lutar.

A vida é combate,

Que os fracos abate,

Que os fortes, os bravos

Só pode exaltar.’ Na quinta-feira, eu e meu pai recitamos juntos Gonçalves Dias. Hoje ele morreu, aos 88 anos, vítima de coronavírus”, comunicou o chefe do executivo maranhense em suas redes.

Sálvio Dino encontrava-se internado desde o dia 21 de agosto, quando foi detectada a presença da Covid-19.

Sálvio Dino Jesus de Castro e Costa foi um advogado e político brasileiro. Membro da Academia Maranhense de Letras, foi deputado estadual, prefeito de João Lisboa. Salvio deixa três filhos: Nicolao Dino, o governador Flávio Dino, o advogado Sálvio Dino Júnior

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.