PDT escolhe Roberto Cláudio como pré-candidato ao governo do Ceará

247 - O diretório do PDT no Ceará escolheu nesta segunda-feira (18) o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) como pré-candidato da sigla ao governo estadual. Em votação interna na legenda, ele recebeu 55 votos, contra 29 da governadora Izolda Cela (PDT).

A candidatura do ex-chefe do Executivo municipal deve ser formalizada na convenção marcada para o próximo domingo (24).

O ex-prefeito tinha o apoio do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do presidenciável da sigla pedetista, Ciro Gomes.

Izolda contava com o apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), pré-candidato ao Senado.

