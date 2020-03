Pernambuco critica plano federal de atrair turistas para Fernando de Noronha

247 - Para o secretário de Meio Ambiente pernambucano, José Bertotti, o modelo aventado não "respeita a natureza". Desde 2013, Noronha não recebe cruzeiros marítimos com regularidade.

A razão passa por restrições ambientais e logísticas impostas às operadoras para fretar navios.

Segundo a reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, "a administração do arquipélago é feita pela Agência Estadual de Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal, que no ano passado chegou a ter seu gestor afastado do cargo pelo governo."

A matéria ainda informa que "os barcos que tinham aval para atracar em Noronha tinham capacidade de 150 a 200 passageiros, mas agora o plano, conforme apurou o Estado, é liberar para embarcações com 600 passageiros ou mais, o que pode colocar em xeque a capacidade de suporte do local, patrimônio natural da humanidade. O plano foi mencionado em vídeo do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), acompanhado do presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Gilson Machado."