Pernambuco registra 3 mortes por coronavírus em 24 horas

247 - O número de vítimas fatais em Pernambuco em função da pandemia do novo coronavírus subiu de para três, em apenas 24 horas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. A primeira morte relacionada à covid-19 no estado, de um homem de 85 anos, foi registrada na quarta-feira (25).

As novas vítimas são de um morador do Recife, de 69 anos, e de um canadense, de 79 anos. Eles faleceram na madrugada desta quinta-feira (26). Pernambuco contabiliza até o momento 46 casos confirmados da covid-19. O número de casos suspeitos, porém, não foi informado pelas autoridades de saúde.

O canadense, que estava internado em um hospital privado no Recife, chegou a Pernambuco no último dia 12. Ele viaja a bordo do navio de cruzeiro Silver Shadow, que ficou retido no Porto do Recife devido á contaminação.

Já o morador do Recife, tinha histórico de hipertensão e de viagens à Portugal e Itália. Ele teria retornado a Pernambuco no último dia 10 e dois dias depois foi atendido em um hospital privado por apresentar sintomas de infecção pelo novo coronavírus. Após a realização de exames e coleta de material ele foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar.

No dia 19, porém, ele apresentou insuficiência respiratória e, apesar da internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), veio a falecer na madrugada desta quinta-feira.

A primeira vítima foi um idoso de 85 anos, que estava internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Centro do Recife.