Pesquisa Ipespe Ceará: Elmano de Freitas tem 39% dos votos válidos e o Capitão Wagner, 37%

Nos votos totais, o candidato ao governo do Ceará Elmano de Freitas (PT) teve alta de cinco pontos percentuais e o candidato do União Brasil diminuiu as intenções de voto

247 - A pesquisa Ipespe, divulgada neste sábado (1) e contratada pelo jornal O Povo, mostrou o candidato ao governo do Ceará Elmano de Freitas (PT) em primeiro lugar, com 39% dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Na segunda posição ficou o Capitão Wagner (União Brasil) tem 37%. Na terceira colocação apareceu Roberto Cláudio (PDT) com 23%. Zé Batista (PSTU) conseguiu 1%.

Nos votos totais, Freitas teve 33%, alta de cinco pontos percentuais na comparação com a pesquisa anterior, de 22/09. O Capitão Wagner registrou 31%, queda de seis pontos. Roberto Cláudio conseguiu 20%, um ponto a mais do que no levantamento anterior. Zé Batista contabilizou 1% (mesmo percentual da anterior).

Brancos, nulos e os que disseram não votar em candidatura alguma somaram 7%, queda de um ponto percentual, e não souberam ou não responderam, 8% (0). Chico Malta e Serley Leal não atingiram 1%.

A margem de erro foi de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados eleitores por telefone entre 28 e 30 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone.

A pesquisa, com nível de confiança de 95,45%, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) com número CE-07388/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-02064/2022.

