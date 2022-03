Pesquisa Quaest: na Bahia, Lula tem 62% contra 28% de todos os outros candidatos somados

Apoie o 247

247 - Pesquisa Quaest, contratada pelo Banco Genial, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial na Bahia com 62% das intenções de voto. O percentual dos eleitores baianos que afirmam que irão votar no petista é mais que o dobro da soma de todos os que dizem que votarão em outros candidatos. Lula também venceria todos os demais candidatos em um eventual segundo turno com larga vantagem.

De acordo com a pesquisa, o segundo candidato mais bem posicionado é Jair Bolsonaro (PL), com 15% das intenções de voto. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) registra 5%. O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, está empatado com o deputado federal André Janones (Avante), com 3% da preferência do eleitorado.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e a senadora Simone Tebet (MDB) têm 1% cada um. O senador Alessandro Vieira (PSDB), o governador Gaúcho Eduardo Leite (PSDB) e o cientista político Felipe D'Ávila (Novo) não pontuaram. Caso a margem de erro seja considerada, eles empatam com os demais candidatos, com exceção de Lula e Bolsonaro.

Em uma simulação para o segundo turno, também levando em conta apenas votos na Bahia, Lula tem 70% das intenções de voto dos eleitores da Bahia, contra 19% de Bolsonaro.

A pesquisa ouviu de forma presencial 1.140 eleitores baianos entre os dias 16 e 19 de março. O nível de confiança é de 95%e uma margem de erro de margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada na Justiça Eleitoral sob o número BA-06141/2022.

Veja a íntegra da pesquisa.

