PM usa spray de pimenta contra manifestantes que vaiaram Bolsonaro em Porto Seguro (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro esteve em Porto Seguro nesta sexta-feira (22) para festa de 522 anos do "descobrimento" do Brasil.

Nas redes sociais, um vídeo mostra a vaia que ele levou durante a sua estada na cidade baiana. A PM chegou a jogar spray de pimenta para dispersar os manifestantes.

Indígenas de 15 aldeias pataxós fizeram um protesto pelas ruas de Porto Seguro. De acordo com o presidente do Conselho de Caciques do Povo Pataxó, Syratã Pataxó, o protesto era motivado contra o sucateamento da Fundação Nacional do Índio (Funai), invasão de terras indígenas e a não demarcação de terras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai fodeu-se em Porto Seguro pic.twitter.com/hilk9TT0Fn CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Christian Lynch (@CECLynch) April 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE