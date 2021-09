Polícia investiga caso de racismo contra delegada impedida de entrar em loja da Zara no Ceará

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil apura o caso de racismo contra a delegada negra Ana Paula Barroso, em Fortaleza (CE), quando ela foi impedida de entrar numa loja de roupas da rede internacional Zara no Shopping Iguatemi da capital estadual.

No domingo, 19, após a Polícia Civil obter na Justiça autorização, houve busca e apreensão no local para recolher imagens de câmeras de segurança e apurar o caso, que teria ocorrido na terça-feira, 14. A loja teria se recusado a fornecer o material após o episódio.

Ana Paula Barroso é diretora-adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil no estado do Ceará. No Boletim de Ocorrência, ela diz que o funcionário da loja teria impedido sua entrada no estabelecimento alegando "questões de segurança".

