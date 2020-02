Policiais amotinados no Ceará podem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional

247 - O MPF irá apurar se policiais militares do Ceará em greve podem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional.

Em inquérito aberto nesta quinta-feira (27), o procurador Rômulo Conrado avalia que a ocupação de batalhões pelos policiais paralisados, a subtração de viaturas e o fechamento forçado do comércio podem caracterizar incitação à subversão da ordem política ou social.

“A greve do braço armado do Estado coloca em grave risco não apenas a segurança pública da sociedade, mas o próprio edifício institucional do Estado de Direito”, analisou Rômulo Conrado.