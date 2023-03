Ponte de Igapó, em Natal, é alvo de atentado

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Rio Grande do Norte foram ao local e não constataram dano aparente à ponte. O Dnit foi contatado para uma avaliação técnica edit

Saiba Mais - Facções criminosas continuam promovendo atentados no Rio Grande do Norte. Desta vez, o alvo foi a Ponte de Igapó (Km 86 da BR 101), em Natal. Por volta das 17h30 desta terça-feira (21), ocorreu uma explosão embaixo da estrutura.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Rio Grande do Norte foram ao local e não constataram dano aparente à ponte. O Dnit foi contatado para uma avaliação técnica.

O Esquadrão Anti-Bombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado e identificou um recipiente com pólvora prensada, similar a fogos de artifício, que produziu um alto efeito sonoro com presença de fumaça.

O fluxo na rodovia segue normal.

Pela manhã, outro artefato foi desativado na Vila de Ponta Negra, Zona Sul de Natal. Material foi encontrado perto de uma calçada.

