PP do Ceará vai à Justiça para apoiar PT, contra decisão da executiva nacional

Apoie o 247

ICL

247 - O PP do Ceará briga na Justiça para apoiar Elmano Freitas (PT) ao governo, informou o Estado de S.Paulo . O PP é partido da base de Jair Bolsonaro (PL) e conta entre seus dirigentes nacionais políticos como o ministro Ciro Nogueira e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

O diretório estadual da sigla obteve liminar para manter a aliança com o candidato do ex-presidente Lula (PT), aprovada em convenção. A executiva nacional havia proibido composições regionais com o PT.

Os advogados do diretório estadual do PP afirmam que, no mandado de segurança impetrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a determinação da direção nacional do partido, a decisão de se aliar com o petista não fere normas estatutárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.